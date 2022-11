Amalia Granata criticó duro a Jésica Cirio por haber viajado al Mundial Qatar 2022

Jésica Cirio viajó a Doha para vivir de cerca el Mundial Qatar 2022 y Amalia Granata la destrozó remarcando una contradicción. Según la diputada, el marido de la modelo, Martin Insaurralde, es el primero en juzgar a los argentinos que viajan al exterior de vacaciones.

"Me parece que se volvió porque le llovieron las críticas como al hijo de (Sergio) Massa. Ella subió fotos con la hija, le ponían fotos de cómo está Lomas de Zamora, del marido porque parece que viajó con toda la familia de Insaurralde. Mientras vos estás allá, Lomas de Zamora no tiene esto o lo otro, es todo un desastre”, lanzó al aire en Polino Auténtico.

"Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno que con el dedito nos cagó a pedos diciendo no viajen al exterior, no gasten dólares y de repente toda la familia de ella está allá". G-plus

"Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno, que con el dedito nos cagó a pedos diciendo 'no viajen al exterior, no gasten dólares', y de repente toda la familia de ella está allá. Están todos los políticos de este gobierno afuera, más allá de que Jésica trabaje y tenga su plata, estás casada con un político que te reta porque viajaste a exterior", sentenció Amalia sobre Jésica y Martín, que hoy por hoy es el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.

FIRME ACLARACIÓN DE AMALIA GRANATA SOBRE SU VÍNCULO CON JÉSICA CIRIO

Contundente, Amalia aclaró que no tiene conflictos con Jésica.

"No tengo nada en su contra, pero si eligió casarse con un político que te dice que no viajes, no puede estar de viaje con los hijos de ese político. Lamento que se haya ganado la plata con su esfuerzo, pero está con una persona que reta al pueblo si vas al exterior. Me parece que es contradictorio", sentenció.