Esta semana, Pampita y Amalia Granata protagonizaron un fuerte cruce a raíz de la legalización del aborto.

Mientras que la conductora de Pampita Online sostiene que la sociedad necesita la ley, la diputada electa por Santa Fe milita en contra del aborto seguro, leal y gratuito.

En un momento, luego de que Granata asegurara que “se aburrió” en la nota, Pampita le respondió: “En diciembre vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate, a donde nuestros representantes van a ir a ser escuchados y tratados con respeto. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con muchísimo respeto pero estaría bueno que sea mutuo”.

Al día siguiente del cruce, Amalia visitó Pamela a la tarde y criticó duramente a la top. Cuando Pamela David le dijo que no había visto Pampita Online, Granata retrucó: “Mejor, nadie lo ve en realidad. Por eso este tipo de situaciones le rinde. Caí en la trampa de un programa que a lo único que se dedica es a chicanear a los invitados para tener una centésima más de rating. Yo caí en la trampa”

“Le dije que no se preocupe por mi labor (como política). Hay 300 mil personas que confiaron en mí y por eso soy diputada. Fue un móvil en el que solo me chicanearon por mi postura. Respondí todo con argumentos, algo que no encontré del otro lado. Y eso es agotador”.

Luego, Pamela mostró una nota con Pampita, en la que la modelo opinó: “Está en una posición donde es una diputada que tiene que debatir y lo va a tener que seguir haciendo. Por eso le hice ese comentario, porque si va a participar en muchos debates más la paciencia va a ser fundamental (...) Se empieza a desempeñar en diciembre, así que ahí vamos a ver cómo lo hace, no podemos juzgar de antemano”.

Al ver la entrevista, Amalia le respondió con ironía: “¿Pampita o Durán Barba? No sabemos quién estaba hablando. Me muero, que Pampita haga un análisis político de lo que tengo o no tengo que hacer es genial. Pero, bueno, le mando un beso a Pampita, divina, preciosa”.

