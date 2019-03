La separación de Victoria Vannucci (36) y Matías Garfunkel (43), tras ocho años de amor y dos hijos en común, Indiana (6) y Jorge Napoleón (4), condujo a la modelo a llevar otro estilo de vida en California, con menos lujos y más enfocada en el crecimiento espiritual.

"Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente", contó Ana Rosenfeld, la exabogada de Victoria, en la revista Caras.

Al tanto de la ruptura y sin saldar fuertes diferencias del pasado, Amalia Granata (37) fue consultada en Los Ángeles de la Mañana por el giro de 180 grados que le dio Victoria a su vida, ¡y no tuvo filtro!

"¿Te sorprendió la separación de Victoria Vannucci? Rosenfeld dice que ahora está llevando una vida súper austera, no más de millonaria", le preguntó la notera. Y Granata emitió una lapidaria opinión sobre el tema: "Cuando hiciste tanta maldad, te volcás a lo espiritual, tenés que redimir tus culpas, y está buenísimo que pueda reencontrarse con la realidad y no estar en ese mundo soberbio en el que estuvo viviendo durante mucho tiempo. Me parece bien que quiera cambiar de vida porque le va a hacer bien. Hizo mucho mal ella y ahora si está en esa espiritualidad, en esa austeridad, que la va a hacer una mejor persona".