La alocada reacción de Marcela Baños tras ver una escena apasionada de Luciano Castro: "¡Eso me gusta!"

Marcela Baños elogió sin filtros a Luciano Castro tras ver una secuencia romántica junto a Julieta Cardinali en la telenovela Los ricos no piden permiso. Mientras en Intrusos mostraban algunas de las escenas más calientes de grandes actores, la panelista se mostró entusiasmada con el actor.

“Me gusta esta selección porque no es la tradicional, me gusta. Qué chongo que sos Luciano Castro. Luciano sabe. ¡Vamos! Vamos Luciano. Eso me gusta, te agarra la carita, ¡que no se te escape! Me gusta la mano grande”, expresó en la emisión de América.

Finalmente, a la hora de puntuar a los actores en estas inolvidables escenas, Marcela admitió cuánto le gusta ver a Castro en los momentos más hot de las ficciones. ‘Está endemoniada ¿Cuánto le pones?”, le preguntó Rodrigo Lussich y la panelista respondió: “Un nueve, aparte Luciano me gusta”.