Alfredo Casero fue echado de un bar y terminó a los gritos: "¿Me amenazás con que me vas a matar?"

Uno de los famosos fervientes defensores del gobierno de Mauricio Macri y de su reelección es Alfredo Casero. Así como muchas otras figuras alineadas con el kirchnerismo y con el candidatura de Alberto Fernández sufrieron escraches y pasaron malos ratos, el actor vivió un repudiable momento al ser echado de un bar por “macrista”.

El conflicto estalló cuando el dueño de un conocido bar de Palermo, amparándose el derecho de admisión, le pidió que se retire. "Anda a tocar el tambor a favor de Macri”, lanzó el hombre, mientras al actor reaccionaba furioso en una filmación que puso en el aire Confrontados. "Me echás de tu negocio porque tenes seguridad, lamento por tu mozo que es una buena persona", se lo escucha decir.

"Hiciste muy mal negocio al tratarme así, cometés un error. Yo tengo 60 años, 20 menos que vos, así que no me digas que sos viejo. Es tu responsabilidad, la de tu generación de mier… que nosotros estemos así". G-plus

"Somos varios los que votamos a Macri. Mirá que te vas a quedar sin clientes, te felicito", lanzó Casero, que recibió el apoyo de varias personas que estaban en el lugar. "No soy ningún macho, son tus clientes, lamentablemente no tenés clientes peronistas, me parece una barbaridad", siguió gritando.

"¿Me estás amenazando que me vas a matar? Este es mi abogado, miralo. ¡Yo no soy chorro, yo te garpé lo que vos quisiste!". G-plus

"Tené la seguridad de que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio. Hiciste muy mal negocio al tratarme así, cometés un error. Yo tengo 60 años, 20 menos que vos, así que no me digas que sos viejo. Es tu responsabilidad, la de tu generación de mier… que nosotros estemos así", interpela el actor al propietario del bar.

El dueño del lugar, al que no se lo escucha en la filmación, siguió discutiendo con el humorista frente a sus clientes: "¿Me estás amenazando que me vas a matar? Este es mi abogado, miralo", siguió. “¡Yo no soy chorro, yo te garpé lo que vos quisiste!", lanzó Casero, enojadísimo.