Alfa de Gran Hermano apuntó re picante contra L-Gante: "No me gusta lo que hace"

Alfa, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano, también es protagonista fuera de la casa. Esta vez, por haber opinado muy picante sobre L-Gante y su música.

El exparticipante del reality remarcó que no le gusta el artista y que no le llega al corazón la música que hace, refiriéndose a la cumbia 420, categoría que fundó el ex de Tamara Báez.

"Tampoco tengo que quedar bien con él diciendo algo que no pasa, no escucho su música y no me gusta, a mí no me llega lo que hace pero quizás a alguna persona si". G-plus

“No lo escucho a L-Gante y no te voy a ser hipócrita, la música que escucho es rock nacional de los años 70, escucho Lito Nebbia, Genesis, Pink Floyd, a mí me gusta mucho la música y la música que hace L-Gante no me gusta”.

“Entonces tampoco tengo que quedar bien con él diciendo algo que no pasa, no escucho su música y no me gusta, a mí no me llega lo que hace pero quizás a alguna persona si”, sentenció Alfa, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

QUÉ OPINÓ ALFA SOBRE EL SUPUESTO ROMANCE DE ROMINA DE GH Y L-GANTE

Además, Alfa se refirió al supuesto acercamiento entre su excompañera y el cantante.

"No tengo idea de esto pero le tiene que gusta a ella no a mí". G-plus

“No tengo idea de esto pero le tiene que gusta a ella no a mí", sentenció, contundente.