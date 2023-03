Alfa compartió una foto junto a Robert Pattinson y despertó dudas sobre su veracidad: "Al lado de Batman"

Luego de la larga lista de historias con famosos que Walter “Alfa” Santiago contó en su paso por Gran Hermano 2022, muchos pusieron en duda la veracidad de sus palabras. Y fue por eso que, después de compartir una foto en la que se lo ve junto a Robert Pattison, las redes estallaron con la misma duda: ¿es real o fue photoshopeada?

“Uno de los más famosos del mundo… al lado de él, Batman”, escribió Alfa en su cuenta personal de Instagram, con su característico humor, junto a una postal en la que aparece el actor de Hollywood con gafas oscuras y remeras blanca con rallas negras.

Pattison había causado furor tras mostrarse en varios lugares de la Ciudad Buenos Aires en su visita al país para acompañar a su novia, Suki Waterhouse, quien tocó este viernes en Lollapalloza Argentina 2023.

Más sobre este tema El paso de Robert Pattinson por Argentina: de almorzar en una parrilla hasta jugar al pool en un bar

Robert Pattison es el protagonista de The Batman y, tras su estreno el año pasado donde se convirtió en una de las películas más taquilleras, el director del filme, Matt Reeves, confirmó que habrá una segunda parte.

Fotos: Capturas de Instagram

Más sobre este tema The Batman sigue estando al tope de la taquilla de los cines

ALFA Y ARIEL PROTAGONIZARON UN MOMENTO DE TENSIÓN AL AIRE TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2022

Lejos de que Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo lograran conciliar una tregua después de los fuertes cruces que protagonizaron dentro de Gran Hermano 2022, los exparticipantes dejaron en claro que entre ellos no hay posibilidad de un buen vínculo.

Así quedó demostrado luego de que el último eliminado del reality de Telefe y su excompañero volvieran a protagonizar un tenso momento al aire, tal como lo observó Robertito Funes en Gran Hermano, la noche de los ex: “Yo le quiero contar a la gente que Alfa le ha dado la espalda a Ariel, entonces nos resulta difícil verlo”.

“Y Ariel no lo nombra a Alfa, le dice ‘este señor’”, intervino Ximena Capristo. A lo que Cristian U. se sumó con un filoso análisis: “Hacen un juego de niños”, expresó, frente al resto de los panelistas.

ALFA: "YO INVITO A QUIÉN QUIERO A PARTICIPAR DE MI VIDA. LOS VÍNCULOS LOS GENERO CON LA GENTE QUE QUIERO GENERARLOS". G-plus

Fue entonces que Alfa decidió sentar postura: “Yo te invité a vos (por Cristian U.) a tomar un café, no invité a todos. Yo invito a quién quiero a participar de mi vida”, lanzó, dejando en claro sus pocas ganas de tener buena onda con Ariel.

Y cerró, tajante: “Robertito me llamó a su programa de radio y fui, y colaboré. Si me llama Camila y me pide que vaya al hotel a tomar un café porque quiere charlar conmigo, voy. No voy si llama otro que no me interesa. Los vínculos los genero con la gente que quiero generarlos”.