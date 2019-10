Alexander Caniggia publicó un chat privado con una durísima exigencia de su padre: "¡Cambiate el apellido ya!"

La familia de Claudio Paul Caniggia está en un torbellino de escándalo. En medio de su polémico juicio de divorcio de Mariana Nannis (con sus hijos, Axel, y los mellizos, Charlotte y Alexander, tomando partido por uno u otro bando), se suma un nuevo capítulo en esta trama de desencuentros.

El mediático Alex publicó en su cuenta de Twitter un chat privado con una durísima exigencia de su padre. “¡¡¡Qué bien vos, eh!!!”, comenzó Claudio Paul, enojado por su paso por el ciclo de la televisión italiana Live - Non è la D’Urso, donde lo acusó de dejarlo solo en un auto cuando era niño "para irse con prostitutas".

“¿Sabés qué? Cambiate el apellido, entonces. Hacelo ya. ¡Podés hacerlo!”, agregó indignado el exfutbolista, que escribió todo el mensaje en mayúsculas, como si estuviera gritando. Lejos de dar un paso atrás, al día siguiente el mediático lo azuzó: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina (por su novia, Sofía Bonnelli) antes que a tus hijos", le reprochó Alexander.

Al compartir la captura de WhatsApp en su perfil de la red social, el mediático escribió un fuerte mensaje. “¡Sin palabras! ¡Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros!”, publicó.

El clan Caniggia, en su peor momento.