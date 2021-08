Alexander Caniggia le contestó a su padre tras recibir la demanda: "Que le dé a mi vieja lo que le pertenece"

Cuando Sofía Bonelli confirmó que Claudio Caniggia le iniciaría una querella a Alexander Caniggia se produjo un punto de quiebre en la relación familiar. Dolido por la acción judicial, el panelista de Polémica en el bar se indignó en una entrevista con Intrusos: "Yo hablé (en Polémica) y fui realista respecto de la situación familiar. Es una vergüenza que un padre le mande algo a un hijo".

Cuando el periodista le preguntó por la carta documento, el mellizo de Charlotte Caniggia afirmó: "Yo no tengo problema, me la banco. Que vengan de a uno. Puede ser que algo le haya llegado a mi abogado".

Enfático, continuó: "No sé hace cuánto que no hablo con mi viejo, dos años, por ahí. Desde antes de la pandemia. Dos años que nada, ni una palabra. Y cuando me lo cruzo, lo miro como para hablar… (me esquiva la vista y se va para otro lado)". En ese punto, Alex arremetió de nuevo contra la pareja de su padre, Sofía Bonelli: "Eso es manipulación. Para mí está manipulado por 'el gato'".

En cuanto a la disputa entre sus padres, Mariana Nannis y Claudio, aseguró: "Yo solo defiendo que le den la mitad (de la plata) a mi vieja. Después, que haga lo que se le cante de su vida privada, que haga lo que quiera". Ahí, aclaró: "Yo no quiero plata. Tienen que morir (mis viejos) y recién ahí agarro la herencia. Ojalá que la Justicia se apure".

Al final, Alexander Caniggia fue categórico con su papá, Claudio Caniggia: "Le diría que le dé a mi vieja lo que le pertenece, y después que haga lo que se le cante la cho… de su vida. Nada más. Pero que le dé la parte a mi vieja".