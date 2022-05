Alex Caniggia le tendió una trampa a Locho y lo dejó en el centro de una polémica en El hotel de los famosos

Después de untar los muebles con miel y causar el caos en el cuarto del staff de El hotel de los famosos, Martín Salwe fue por más y decidió junto ensuciar las sábanas de los participantes recién devueltos al reality con barro.

“Esto se está desbandando mal”, dijo Silvina Luna al comprobar que casi todas las camas, salvo las del Turco García y Lissa Vera, habían sido vandalizadas. “Esto es para ir y cagarse a piñas, patear el fuego y romperle la cabeza a uno”, explotó Walter Queijeiro.

El hecho terminó por dejar en claro que alguien está saboteando al staff para hacer estallar a sus miembros y Alex Caniggia se metió en el escándalo para manipular la situación a favor de “La familia”, y sugirió que Locho podría haber sido el autor de la travesura.

“Re mal, eso no se hace. Son pelotudeces de nenes de 5 años. ¿Sabés quién fue? Su amigo el virgo”, les dijo Alex a los integrantes del staff, sobre el participante que le está complicando los planes a “La familia”.

Esto ocasionó que algunos participantes le creyeran a Alex, por lo que cuando llegó Locho, que esta semana se encuentra entre los huéspedes del hotel, fue encarado por todos los presentes. “Locho, vos sos el único que viene todo el tiempo acá. ¿No estarás creando contenido?”, le preguntó Silvina Luna.

“Escuchame una cosa, pedazo de idiota. Salí de este lugar. Andate a tu lugar, sos huésped”, le gritó Matilda Blanco a Locho en un ataque de nervios. “Y que Lissa no entre porque no tengo ganas de ver a ningún topo cerca mío. La voy a matar”, agregó la asesora de moda, mientras la ex Bandana la miraba con desdén, tras la advertencia de Salwe de que no había tocado su cama.