Alex Caniggia reveló cómo vivió el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial: "Rompí todo en mi casa"

Alex Caniggia lleva el fútbol en la sangre y lo dejó en evidencia con su eufórico festejo tras el campeonato de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El joven, hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia, quien se consagró subcampeón del mundo con la Selección en el Mundial Italia 1990, habló mano a mano con Ciudad antes de debutar como conductor en la pantalla de eltrece con Los Desconocidos de Siempre y anticipó: "Rompí todo en mi casa".

-¿Cómo viviste el triunfo de la Selección?

-¡Olvidate! Grité a morir, rompí todo en mi casa, tiré lámparas… hice un quilombo. ¡Y les re cabió a los “franchutes”, mal! Se agrandó Mbapeé y le re cabió. Cuando te agrandás, pasan esas cosas que te va a re caber.

-Siempre emperador, pero con humildad…

-Siempre emperador, pero humilde.

-¿Con quién compartiste la final?

-La final la vi con mi hermosa novia. Le mando un beso a Melody Luz, el amor de mi vida. La vimos juntos. Justo empezó el partido y me desperté. Estaba durmiendo porque yo me despierto tarde. Me gusta dormir a la mañana. Vi el partido dormido pero después me desperté. ¡Partidazo! Les re cabió. Tres mundiales ya ganados. Somos los número uno.