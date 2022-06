Alex Caniggia lanzó una frase sin filtros sobre su violenta pelea con Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "Me lo comía crudo"

Alex Caniggia se sinceró mientras mantenía una charla con Lissa Vera al hablar de su violenta pelea con Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos.

“Nosotros peleando y ustedes jugando, era buenísimo, menos mal igual que me pararon sino me lo comía crudo y me hubiesen echado”, dijo el hijo de Mariana Nannis.

Luego de que el exfutbolista renunciara al reality show, Alex lanzó frente a cámaras: “Míralo por tv, te re cabió. El Chanchi es alto manipulador, alto gar..., alto estratega”.

ALEX CANIGGIA Y LISSA VERA CRITICARON SIN FILTROS A CHANCHI ESTÉVEZ

Alex Caniggia y Lissa Vera hablaron sin filtros del personaje y el rol de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos tras su renuncia.

“Él nos usaba a todos”, dijo la exintegrante de Bandana y el hijo de Claudio Paul recordó: “Fue buenísimo cuando la mandó a Sabrina a la H, alto garc...”.