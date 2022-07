Alex Caniggia, entre la bronca y la angustia por no estar con Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "Desde que ella se fue, soy otra persona"

A una semana de que la participación de Melody Luz en El Hotel de los Famosos egara a su final debido a una fuerte lesión, Alex Caniggia reveló que la ausencia de su pareja en el reality de eltrece le está resultando más difícil de lo que esperaba.

Así lo demostró al compartir sus sentimientos con la foto de la bailarina en sus manos: “¡¿Dónde estás, Carlita?! ¡Me quiero matar! ¡Estoy solo adentro, man!”, gritó, dejando en claro lo que quiere volver a ver a Melody.

“Desde que se me fue Carlita, mi novia, el amore mío, soy otra persona. Se me está haciendo difícil la estadía acá. ¡Y no termina más!”, cerró el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, a poco de que se viva la gran final del programa.

ALEX CANIGGIA ESCRIBIÓ SU PRIMERA CARTA DE AMOR DEDICADA A MELODY LUZ EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Sin querer que el cumpleaños de su novia, Melody Luz, pase desapercibido en su estadía en El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia decidió seguir el consejo de Imanol Rodríguez y escribirle una dulce carta de amor de su puño y letra.

Ayudado por el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, Alex volcó sus sentimientos: “Voy a ser sincero, soy cero romántico pero lo voy a hacer porque la amo. Entonces, hoy me voy a esforzar y escribir mi primera carta. Ella es un amor y una tierna total”, adelantó el joven.

En cuanto a las líneas que plasmó inspirada en la mujer que conquistó su corazón, relató: “Amore mío, te deseo lo mejor para este día especial y para el resto de tu vida. Desde la primera vez que me invitaste a la suite, sentí algo único y especial. Me cautivaste y me enamoraste”.

“Lo que más quiero es que este sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo”, agregó, antes de darle el obsequio especial a la bailarina que le devolvió el gesto con un sentido beso.