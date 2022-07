Alex Caniggia eliminó a Walter Queijeiro de El hotel de los famosos y disputará la gran final con Martín Salwe

El hotel de los famosos entró en sus instancias finales y por eso este miércoles el reality de eltrece no tuvo uno sino dos eliminados ya que a Lissa Vera se le sumó algunos minutos después Walter Queijeiro.

Tras la salida de la ex Bandana, el periodista deportivo y Alex Caniggia se volvieron a poner sus casacas para un segundo desafío en el que ambos dejaron todo de sí con tal de convertirse en el segundo duelista de la gran final.

Si bien Walter mostró su fuerte en la resistencia, Alex lo superó apelando a su velocidad, por lo que terminó la última prueba antes, haciendo que un enorme recipiente lleno de arena toque el suelo.

ALEX CANIGGIA ELIMINÓ A WALTER QUEIJEIRO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS Y SE TRANSFORMÓ EN EL SEGUNDO FINALISTA

Walter reconoció que se tenía mucha fe en los juegos en el inicio del certamen, incluso después del primer cruce con Locho, que lo dejó afuera por primera vez. “Creí que hoy ganaba el juego porque había un espíritu amateur dentro de mí, no me importaba el premio”, dijo.

“Cuando estuve afuera me di cuenta de que El hotel era el programa en el que quería estar”, agregó Walter. “Eliminé a todos los que pude de “La familia” pero con él no pude”, bromeó el periodista.

“No daba más, Chino”, reconoció Alex, que le dio la razón al conductor cuando este dijo que nadie más va a poder decirle que “nunca agarró una pala”. “La verdad me encantó. Pensé que no iba a dar pelea Walter, pero casi me come. Pero bueno, Walter, fui mejor y te re cabió”, cerró Alex, que se fue junto a su compañero recorriendo el camino de vuelta al Hotel.