Alex Caniggia descubrió que Melody Luz se besó con el cocinero de El Hotel de los Famosos y estalló: "No me podés hacer eso"

Y un día Alex Caniggia supo que Melody Luz se había besado con el cocinero Santiago del Azar justo cuando estaba comenzando su relación con él en El Hotel de los Famosos. Majo Martino regresó como huésped por unos días, le contó todo y la pareja terminó peleándose.

“Me contaron algo que no me gustó. Que cuando estabas conmigo estabas con el cocinero”, la encaró el mediático a la bailarina y ella lo reconoció. “No estaba con él. En una de las primeras suites me dijo ¿te puedo dar un pico de despedida? Y le dije que sí, le di un pico y listo, y seguí”, admitió.

“¿Vos vas a hacer algo con esto? ¿Me vas a hacer la vida imposible?”, siguió ella. “No, yo no, pero no me gustó lo que hiciste.Ya está, lo hiciste”, la cruzó el hermano de Charlotte Caniggia. “Te pido perdón, pero no estábamos de novios”, aseguró la exconcursante de La Academia de ShowMatch.

Alex: "Yo no te creo. Ya me conocés. Soy muy enojón, rabioso, rencoroso, odioso, y si te amo te amo con todo mi corazón, no amo a medias". G-plus

LA PELEA DE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ POR EL BESO QUE SE DIO ELLA SE DIO CON EL CHEF DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Fue la semana después, donde no éramos novios. Habíamos estado por primera vez, pero nada más que eso”, explicó Melody mientras le pedía perdón, pero Alex seguía firme con su enojo. “Listo, entonces no hay nada más que hablar enana. Fin de la discusión”, dijo, rotundo.

Melody: "No estábamos de novios, no sabía que íbamos a estar de novios. Y cuando estuvimos sabía que si te lo decía te perdía". G-plus

“Perfecto, pero yo no te creo. Ya me conocés. Soy muy enojón, rabioso, rencoroso, odioso, y si te amo te amo con todo mi corazón, no amo a medias”, le dijo el hijo de Mariana Nannis a su novia. “Pero no me podés hacer eso a mí. Yo te perdono porque te amo”, se sinceró.“Es que yo también te amo con todo mi corazón”, fueron las palabras de ella, al borde del llanto.

“No estábamos de novios, no sabía que íbamos a estar de novios. Y cuando estuvimos sabía que si te lo decía te perdía”, siguió la bailarina, quebrada en llanto y él mostró toda su desilusión. “Era mejor ahí, decírmelo y perderme. Yo, con el corazón roto. Puede ser que no lo demuestre, que soy muy frío y no lloro, pero…”, concluyó el mediático. ¡Muy fuerte!

