Alex Caniggia arremetió sin filtro contra Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Lo odio y lo quiero eliminar"

Las razones de Alexander Caniggia para nominar a Lucas Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos fueron inapelables, y todos explotaron de risa al escuchar los argumentos que el mellizo de Charlotte Caniggia le dio a Chino Leunis.

"Lo voto por virgo, porque lo odio y porque lo quiero eliminar cuanto antes por nuevo", arrancó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis ante las carcajadas tristes del sentenciado.

Más allá de la crítica letal que recibió, Locho Loccisano valoró la honestidad de Alex Caniggia: "Es el único voto que es honesto. Los demás dicen 'no, porque bueno…'. Él me dice 'para vos, cara de ver…'".

LOCHO LOCCIOANO ANTICIPÓ EL VOTO DE ALEXANDER CANIGGIA Y LOS DEMÁS

Resignado a someterse al duelo para sobrevivir una semana más, Lucas Locho Loccisano se había parado antes de que Alex Caniggia lo mandara a la sentencia.

"Mi voto va para el virgo", había disparado el excéntrico mediático.

Y ante la sorpresa que le provocó a Chino Leunis, el reemplazante de Rodrigo Noya le explicó: "Era él el que decía 'al nuevo le cortamos la cabeza'. Me duele, la verdad que me pone triste, pero bueno… Está bien".

"El argumento de 'te voto por nuevo' siempre me resultó raro. Si se ponen a pensar en el juego, a Majo Martino le costó, Silvina Luna estuvo pensando un minuto y medio haciendo una cuenta. Siento que pase lo que pase me iban a nominar a mí, que viene desde hace una semana la nominación. Me pone triste porque pensé que ser nuevo no era mérito de voto", cerró Locho Loccisano frente a Alexander Caniggia.