Alessandra Rampolla explicó por qué se fue de El Club de las Divorciadas: "La fecha de partida ya estaba pautada desde un principio"

Días después de que Laurita Fernández, conductora de El show de las divorciadas (eltrece), desmintiera los rumores de mala onda con su compañera, Alessandra Rampolla, la sexóloga contó que ya no formará parte del ciclo.

Para evitar especulaciones, charló con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y explicó el motivo de su partida.

"Es un honor que Endemol Australia y NINE TV hayan considerado mi experiencia en el área de sexología para unirme a este gran equipo en busca de la pareja ideal. Yo como profesional siempre utilicé los medios de comunicación para educar de manera masiva. Si hay un sentimiento o una emoción fuerte, llama la atención porque son cosas que nos pasan a todos", dijo la profesional, motivada por su incorporación al reality Married at first sight (MAFS).

Consciente de que muchos creyeron que se había ido por los rumores de mala relación con Laurita, Alessandra aclaró que se llevan bárbaro y que la decisión de retirarse a esta altura del ciclo ya estaba tomada desde hacía tiempo.

"Se divulgan muchas cosas que nada que ver, yo con Laurita me llevo muy bien. La fecha de partida ya estaba pautada desde el principio, con eso nunca hubo ninguna duda", cerró, sin vueltas. ¡Clarísima!