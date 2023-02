Alejo Ortiz quedó eliminado de El Hotel de los Famosos 2 por segunda vez: el llanto de Magalí Mora por seguir en juego

A poco de haber ingresado por segunda vez a El Hotel de los Famosos 2, Alejo Ortiz fue eliminado nuevamente del juego después de haber recibido la mayoría de los votos de sus compañeros. El actor había quedado mano a mano con Magalí Mora y la joven rompió en llanto al enterarse que sigue en carrera.

“Alejo, tengo que decirte que estás eliminado del hotel. Fue una noche muy intensa. Uno percibe cosas y esto estaba como un poquito con el aire difícil de respirar”, atinó a decir el conductor atenta la atenta mirada de Alejo y las lágrimas de emoción de Magalí.

“Por lo pronto, Magalí estás nominada junto a Yasmín Corti y van a tener que ir al laberinto”, agregó Chino, antes de darle unos minutos al eliminado de despedirse del resto del grupo y retirarse del lugar con su valija.

“Si hubiera sabido esto, quizás ni venía. No los pude disfrutar, me tuvieron laburando. Esto fue una yapa y realmente fue agotador. Fue un paso fugaz”, cerró Ortiz, antes de abandonar la casa y recibir el cariño de sus excompañeros.

EL LLANTO DE ENZO AGUILAR QUE HIZO EMOCIONAR HASTA LAS LÁGRIMAS A DELFINA GEREZ BOSCO EN EL HITEL DE LOS FAMOSOS 2

Lejos de los habituales chispazos que suelen surgir en el Todos contra todos de El Hotel de los Famosos 2, se vivió una noche a pura emoción entre Enzo Aguilar y Delfina Gerez Bosco, quienes nos dudaron en compartir sus sentimientos frente al resto de sus compañeros.

Todo comenzó cuando Mimi Alvarado –que debió votar junto a su partenaire, Enzo, a una pareja- tomó la decisión de darle su voto a Delfina y Martín Coggi en nombre de los dos.

Ante esto, Chino Leunis detectó que Aguilar estaba al borde del llanto y le dio la palabra al joven para que diga lo suyo: “Odio que me sobrepase la situación, me detesto, me odio”, comenzó diciendo, con la voz quebrada.

“Lo que encontré en Delfi es como lo más parecido a ‘pueblo’. A pocos días de estas acá, le dije ‘yo te conozco de otro lugar. No puede ser que te conozca acá y que nos caigamos tan bien’”, agregó, sin escatimar en halagos para su nueva amiga.

Por último, y visiblemente emocionada, Delfina cerró: “Me emociono mucho porque, cuando entramos al reality, nadie imaginó todo esto que iba a pasar. Yo estaría igual de emocionada que vos. Lo entiendo y no pasa nada”.