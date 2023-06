Alejandro Sanz volvió a hablar de su estado anímico y sus fans reaccionaron para darle fuerzas

Alejandro Sanz volvió a usar su cuenta de Twitter para hablar de su estado anímico. A fines de mayo ya había publicado un mensaje que preocupó a sus fans. Luego vino un tweet más esperanzador y este lunes 26 de junio se refirió otra vez a su salud.

"Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo", escribió Sanz.

Y agregó: "Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición".

QUÉ DIJO ALEJANDRO SANZ SOBRE SU ESTADO ANÍMICO

El viernes 26 de mayo, Sanz publicó: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado". En otro de los párrafos del mensaje, decía: “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Días después, agradeció el cariño de sus fans. Y explicó: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Y advirtió que no suspendería su gira: "Creo que encerrarme no es buena idea”.

ESTOS SON LOS TEMAS QUE PREOCUPAN A ALEJANDRO SANZ

Según medios españoles, la ruptura con Rachel Valdés, con quien vivía un romance hacía tres años, no le hizo bien al cantante.

Además, siempre las mismas fuentes, Sanz debió afrontar el cambio de compañía discográfica al tiempo que puso en venta su mansión de Cáceres, donde se casó con Raquel Perera.

Por la propiedad, "de 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños", pide más de tres millones de dólares.