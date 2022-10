Alejandro Lerner sorprendió a todos en ¿Quién es la Máscara?: "Me encantó haber podido compartir este momento con el jurado"

Su increíble voz logró que varios de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? adivinen que quién se escondía detrás de un disfraz de robot en el escenario era Alejandro Lerner. Y después de que Natalia Oreiro revelara su identidad, el artista se mostró muy feliz con este desafío.

“Increíble lo que la vida me ha hecho hacer. Me divertí mucho, me encantó haber podido compartir este momento con el jurado”, comenzó diciendo Lerner frente a la conductora, Lizy Tagliani, Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita.

“Estoy muy feliz de haber participado, el equipo de producción, los jurados, el público y cómo nos divertimos grabando. Es lindo porque es ir como a ir a otro mundo. Disfrazarse es volver a ser un niño que no tiene identidad y podés hacer lo que quieras”, cerró el cantante, a flor de piel.

¡Un lujo!

LA EMOCIÓN DE KARINA LA PRINCESITA EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Si bien son muchos los famosos que sorprendieron a los investigadores de ¿Quién es la Máscara? con sus interpretaciones, Karina La Princesita no pudo evitar compartir su emoción al deslizar que el participante que se escondió detrás del personaje BOT es Alejandro Lerner.

“¿Puedo decir algo? Se me está saliendo el corazón si es la persona que yo creo. ¿Lo puedo decir a lo último? Por favor se los pido, si producción y Nati Oreiro me deja”, comenzó diciendo la cantante, visiblemente movilizada.

“No me recupero, no puedo hablar. Lo amo”, agregó, dejando en claro su fanatismo por el famoso artista que causa furor entre el público y que popularizó los conocidos hits Volver a empezar, Cambiar el mundo y Todo a pulmón, entre otros.

Fue entonces que, después de que Lizy Tagliani dijera primero que para ella en el escenario estaba Lerner, La Princesita cerró con otro piropo para el artista: “Ya no me dejen para lo último porque es lo que iba a decir. Lo amo, es real”.