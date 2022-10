Alejandro Fantino, sorprendido tras realizarse un tratamiento en su pierna: "Miren lo que pasó, no lo puedo creer"

A pocos días de que sellar su amor con Coni Mosqueira con un casamiento en el que estarán todos sus seres queridos, Alejandro Fantino sorprendió a sus seguidores al mostrar la inesperada consecuencia que tuvo hacerse un tratamiento.

“Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia, ahora les voy a mostrar el aparatito. Me dejé una hora los magnetos en la pierna trabajando el desgarro que tengo en el talón de Aquiles y miren lo que pasó”, comenzó diciendo el conductor en varios videos que subió a Instagram Stories.

“Este es el aparato, ahí están los magnetos, y me hice una hora de magnetoterapia. Miren lo que pasó”, agregó. Y grabó lo que le ocurrió en la intimidad de su hogar: “No lo puedo creer. Empecé a caminar por la casa, por todos lados, tranquilo, y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna".

"Este es el aparato, ahí están los magnetos, y me hice una hora de magnetoterapia. Miren lo que pasó ¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. ¡Mirá! Camino y están pegados". G-plus

“¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. ¡Mirá! Camino y están pegados, ahí se salió una. Tratamiento de magnetoterapia y mirá como quede, ¡Soy Magneto!”, cerró, divertido, después de capturar a distintos objetos metálicos adheridos a su pierna.

Foto: Captura de video de Instagram Stories

PROFUNDO DESEO DE ALEJANDRO FANTINO SOBRE LA PSOBILIDAD DE SER PAPÁ CON CONI MOSQUEIRA

Feliz con su presente laboral y personal, Alejandro Fantino abrió su corazón y reveló sus deseos de tener su primer hijo con su pareja, Coni Mosqueira.

Sin escatimar en halagos para la mujer que conquistó su corazón, el conductor de Animales Sueltos se sinceró en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Coni es la síntesis en mi vida de lo que me hace feliz y con la cual yo entiendo que es la felicidad. Conita es el gran amor de mi vida y es una bendición en todo sentido”, comenzó diciendo.

"SI DIOS ME BENDICE CON LA POSIBILIDAD DE TENER HIJOS, ME GUSTARÍA QUE SEA CON CONI". G-plus

“Coni me mejoró como persona y me mejoró como hombre. Ella me hizo entender lo que es amar sana y profundamente”, agregó, muy enamorado.

Por último, en cuanto a sus ganas de tener un hijo con su pareja, el entrevistado cerró: “Si Dios me bendice con la posibilidad de tener hijos, me gustaría que sea con Coni”.