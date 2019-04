Alejandra Maglietti se separó de Jonás Gutiérrez: "La relación se desgastó; él se lesionó y eso complicó todo"

Los planes de casamiento y paternidad que Alejandra Maglietti (33) y Jonás Gutiérrez (35) hasta hace apenas dos meses ya no se llevarán a cabo, por mucho que lo hayan soñado y deseado. La panelista de Bendita y el volante de Defensa y Justicia ya no son pareja, según confirmó la diosa. “Estamos separados hace dos semanas”, admitió con angustia.

"La realidad es que ya no convivimos, pero yo siempre tuve mi departamento de soltera y es donde estoy ahora. No es que Jonás se fue de la casa. Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos”. G-plus

Por otra parte, Maglietti explicó los motivos del final del lazo afectivo que la unió al Galgo por casi cinco años: “La relación se desgastó por más que la remamos, no fue por las salidas nocturnas de él con sus amigos como dicen por ahí”. Luego, la abogada detalló: “La realidad es que ya no convivimos, pero yo siempre tuve mi departamento de soltera y es donde estoy ahora. No es que Jonás se fue de la casa. Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos”.

“A pesar de todo nos queremos y decidimos que esto era lo mejor para los dos. De hecho, mantenemos el diálogo”, continuó. Al final, Alejandra Maglietti precisó cuál fue el punto de inflexión que decantó en la crisis terminal: “La realidad es que los dos veníamos mal, después él se lesionó (N del R: en agosto sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda) y estuvo remándola. Eso complicó todo”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!