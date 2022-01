Alejandra Maglietti reveló sus trucos para detectar cuando un hombre le miente: "Hice cosas que rozan lo tóxico"

Cuidadosa de su presente sentimental, Alejandra Maglietti reveló que tiene numerosos trucos para saber si un hombre le miente y que ha llegado a hacer cosas muy jugadas para descubrirlo.

"Soy jodida cuando me mienten. Tengo un montón de tips para detectar mentiras", dijo la panelista de Bendita en su paso por Cortá por Lozano.

Luego Maglietti asumió, sin filtro: "He hecho cosas que pueden rozar lo tóxico. Tengo una cuenta gusano en Instagram en donde investigo todo. Juariu, al lado mío, se queda súper corta".

Orgullosa de su habilidad para stalkear y obtener la información que busca, Ale agregó: "Yo te descubro hasta la exnovia que tenías a los 12 años. Encuentro todo"

ALE MAGLIETTI REVELÓ UN TRUCO PARA SABER SI LE MIENTEN

Separada de Jonás Gutiérrez desde 2019, Alejandra Maglietti no volvió a blanquear ante la prensa ningún romance. Sin embargo, confesó que hace poco puso en práctica un truco, con un hombre que no nombró, para saber si le miente.

"No hago emboscadas. Pero una clásica es darle algo para que me lo guarde, un artículo femenino. No hay forma de que se lo lleve a su casa si está mintiendo. Por ejemplo, le doy una prenda femenina", expuso Maglietti, con picardía.