Alejandra Maglietti reaccionó picante al escuchar que Jonás Gutiérrez negó haberle sido infiel

Alejandra Maglietti reaccionó picante en una nota con Socios del Espectáculo luego de enterarse que su expareja, Jonás Gutiérrez, negó en una reciente entrevista radial haberle sido infiel.

“Tu expareja Alejandra Maglieti dijo que vos le fuiste infiel, que el portero la llamó y le mostró un video donde vos estás entrando con una mujer casada, ¿fue así?”, le preguntó Ulises Jaitt a Jonás.

Por su parte, el futbolista le respondió: “No, te digo que no. Yo de Alejandra dije y digo lo mismo, fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, tuvimos una excelente relación”.

"¿Y qué va a decir chicos…? Obvio que decís que no, la obviedad es que digas que no es cierto". G-plus

Tras enterarse de los dichos de su ex, Alejandra se mostró reticente en diálogo con el programa de eltrece. “¿Y qué va a decir chicos…? Obvio que decís que no, la obviedad es que digas que no es cierto, pero bueno, está bien”, dijo la modelo.

ALEJADRA MAGLIETTI SE MOLESTÓ LUEGO DE QUE LE HABLARAN DE JONÁS GUTIERREZ

Después de tres años de haber terminado su relación con Jonás Gutierrez, Alejandra Maglietti se molestó cuando le preguntaron acerca de sus dichos recientes.

“Cortamos hace tres años, es una historia recontra pasada, yo ya me olvidé prácticamente que existía, le deseo lo mejor”, dijo la abogada a Socios del Espectáculo.

Al final, Alejandra lanzó: “Fue una linda relación en su momento pero en algún punto me molesta un poco el tema, otra vez… basta lo..., basta”.