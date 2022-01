Alejandra Maglietti, lapidaria con Benjamín Vicuña tras blanquear a su nueva novia: "Tiene olor a resentimiento"

A cinco meses de hacer pública su separación de China Suárez, Benjamín Vicuña volvió a encontrar el amor en Eli Sulichin, joven con quien se muestra muy feliz en Uruguay. Sin embargo, a Alejandra Maglietti le "hizo ruido" el rápido blanqueo amoroso.

"Acá hay una cuestión que me hace ruido. Cuando un tipo se separa y a los tres meses ya está mostrando nueva novia, a mí no me gusta”, comenzó diciendo la panelista de Bendita, con dureza.

Luego, arremetió sin dudar contra Vicuña: "Tiene olor a resentimiento, a despecho, porque la otra parte no muestra. A mí no me gusta".

BENJAMÍN VICUÑA Y ELI SULICHIN COMPARTIERON UN ROMÁNTICO ALMUERZO EN LA PLAYA

Ciudad retrató a Benjamín Vicuña y a Eli Sulichin disfrutando de un almuerzo con Soledad Fandiño y Lucas Lucas Langelotti.

Distendidos, la pareja comió en un local al aire libre, donde se mostraron sonrientes y relajados.