Alejandra Maglietti cruzó con todo a su ex Jonás Gutiérrez tras sus fuertes declaraciones: "Basta loco, me molesta"

Separada de Jonás Gutiérrez desde 2019, Alejandra Maglietti no ocultó su fastidio y cruzó con todo a su ex, luego de sus declaraciones radiales sobre el final de su historia de amor.

En nota con Ulises Jaitt, para Radio Digital XLFM, el exfutbolista sostuvo que no le fue infiel a la modelo y dijo con firmeza que no está en sus planes una reconciliación futura.

Al tanto de las palabras de Jonás, Ale fue letal en nota con Socios del Espectáculo: "Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé, prácticamente, de que existía. Le deseo lo mejor".

"Fue una linda relación en su momento, pero en algún punto me hincha un poco, me molesta. Digo '¡otra vez!'. ¡Basta, loco! ¡Basta!", continuó Maglietti, indignada.

Consultada por la versión retro de que el portero de su edificio le había contado que Jonás le había sido infiel, y luego de que Gutiérrez lo desmintiera, Alejandra expresó: "¿Y qué va a decir? 'Sí, la verdad que me porté mal'. La obviedad es que digas que no, que no es cierto".

"Pasaron tres años. No volvimos a hablar nunca más. Ya está. Ni onda", finalizó Maglietti, también descartando por completo una reconciliación con su ex, con quien estuvo de novia más de cinco años.

QUÉ DIJO JONÁS GUTIÉRREZ SOBRE MAGLIETTI

Retirado de la cancha y lejos del mundo del espectáculo, Jonás Gutiérrez sorprendió en la nota radial que le dio Ulises Jaitt por la determinación con la que habló de Alejandra Maglietti.

"¿Volverías a estar en pareja con Alejandra?", le preguntó el conductor radial.

Con firmeza, el exfutbolista contestó: "No, tomamos caminos diferentes. En su momento tuvimos una relación muy linda. Después no terminó de la mejor manera, porque se terminó el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta".