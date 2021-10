Alejandra Maglietti contó la insólita manera en la que descubrió una infidelidad: "Me enteré por los videos de vigilancia"

La bronca de Alejandra Maglietti por haber sido víctima de reiteradas infidelidades en algunas de sus relaciones fue evidente, y lo blanqueó con ironía al revelar que el encargado del edificio donde convivía con su ex le había mostrado imágenes de las cámaras de seguridad.

"Ahí te das cuenta que todas fuimos Wanda Nara o China Suárez en algún momento", aseguró la panelista de Bendita, ex de Jonás Gutiérrez, en el ciclo.

"El encargado a mí me amaba. Después que terminó la relación llegó algo y me dijo que tenía algo para mí, eran los videos de vigilancia del edificio. Cuando fui me contó todo. Ahí es cuando me terminé enterando", continuó.

"Yo no sospechaba porque la chica era casada con hijos y supuestamente eran compañeros". G-plus

Sin develar la identidad de la tercera en discordia, sobre la que supo una vez finalizada la relación, la panelista de Bendita explicó: "Yo no sospechaba porque la chica era casada con hijos y supuestamente eran compañeros".

Entonces, tras afirmar que "ya nadie vive ahí", Maglietti defendió al empleado del consorcio: "El encargado me quería y había pasado mucho tiempo". Acto seguido, descartó que la supuesta infidelidad haya sido causal de ruptura: "Nos separamos por otra cosa".

Más sobre este tema Filosa respuesta de Alejandra Maglietti a Jonás Gutiérrez: "Cuando alguien se porta mal es difícil ser amigos" Picante reacción de Alejandra Maglietti tras las declaraciones de Jonás Gutiérrez sobre su noviazgo: "Me costó cobrar una platita que era mía"

"Yo no hice nada. Qué le puedo hacer a ella, si el que tenía el compromiso conmigo era él. No sé ni dónde estará ella, no tengo ni idea. No sé ni el nombre".

Alejandra Maglietti admitió que Jonás Gutiérrez le había sido infiel

Días antes, la abogada había hablado con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina que había sufrido una infidelidad.

"Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja. A mí molestó, obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera".