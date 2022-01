Alejandra Maglietti contó su encuentro en un bar con Benjamín Vicuña: "Me pidió un cigarrillo"

Hoy Benjamín Vicuña apostó al amor, de la mano de Eli Sulichin con quien se mostró públicamente hace una semana en Punta del Este. Sin embargo, en sus día de soltería, el actor tuvo un acercamiento con Alejandra Maglietti, aunque ella aseguró que solo le dio un cigarrillo en un bar.

Edith Hermida mandó al frente a la modelo en Bendita. “Me pidieron un cigarrillo, pero no lo consideré como que me tiraban onda”, expresó, sin querer dar el nombre de quién era el famoso con el que se había cruzado.

“Vicuña me lo pidió. Antes de que esté de novio, en un lapso que estaba separado, me pidió un cigarrillo. Pero eso no significa nada”, terminó revelando, mientras remarcaba, tajante que solo había sido eso.

Alejandra Maglietti contó cómo fue su encuentro con Benjamín Vicuña

“Estaba solterísimo. Fue, no sé, hace unos meses”, señaló, en el ciclo sobre que aquello fue después de la separación de él de la China Suárez.

Lejos de cualquier especulación, la modelo le bajó el tono. “No, no me habló. Ni me conocía. Me pidió un cigarro, se lo di y se fue”, concluyó.