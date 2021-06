La alegría de Pollo Álvarez por la vacunación de su hermana contra el covid: "Ojalá les llegue a todas las personas con discapacidad"

Quienes siguen de cerca a Pollo Álvarez saben que el conductor tiene una relación súper especial con su hermana, Vicky. De hecho, le contó a Pampita que si bien odia los tatuajes decidió tatuarse el nombre de la joven tras haber hecho una promesa.

“Mi hermana tenía que salir de algo feo. Ella es discapacitada pero era por algo puntual y si salía de eso dije que me iba a tatuar. Yo los odiaba pero fui y me tatué. Y después, un día dije ‘me quiero tatuar la palabra familia’, y me lo hice”, había revelado en Pampita Online.

Acto seguido, el conductor le dedicó a Vicky un posteo muy especial. En Instagram, posteó una foto de su hermana tras haberse vacunado contra el coronavirus y se mostró súper emocionado.

"De los momentos mas lindos y emotivos de estos últimos años, por fin llegó la vacuna para Vicky. Ahora, con paciencia, a esperar la segunda dosis. Y de corazón, ojalá les llegue la vacuna a TODAS las personas con discapacidad o gente de riesgo", expresó, emocionado.

¡Muy emotivo!