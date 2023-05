Alberto Martín habló por primera vez en TV de sus amores gays: "Siempre fui un tipo muy libre"

El coqueteo de Alberto Martín con Carmen Barbieri en la cocina de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) se convirtió en un pícaro clásico entre las figuras. Sin embargo, esta vez, derivó en una íntima declaración del actor sobre sus historias de amor homosexuales, previas a contraer matrimonio con Marta.

"He tenido amores gays… Siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto", dijo Alberto, en plena charla con los integrantes del programa de Barbieri.

ALBERTO MARTÍN HABLÓ DE SUS AMORES GAYS

Alberto Martín: -Tengo mucho que agradecerle a la comunidad gay, mucho. En mis comienzos tuvieron mucho que ver con mi carrera. He tenido amigos y amores.

Carmen Barbieri: -¿Has tenido amores gays?

Alberto: -Sí. He tenido amores.

Carmen: -¡Qué placer que lo digas!

Alberto: -¿Por qué no lo voy a decir? Pobre de aquel que no dice las cosas...

Carmen: -¿Tuviste relaciones homosexuales?

Alberto: -Sí.

Carmen: -¿Cuántas?

Alberto: -No sé, no me puedo acordar. Era muy travieso.

Carmen: -¿Largas? ¿Alguna relación duró más de un año?

Alberto: -Sí, claro... Hoy la juventud está en otra cosa. Ya no es tan importante ser varón o ser mujer, hoy es importante lo que sentís y expresarlo.

Estefi Berardi: -Cuando en ese momento lo viviste, ¿te sentiste juzgado? ¿Te ocultabas?

Alberto: -Jamás. Yo vengo de José León Suárez, un barrio en el que podía haber pruritos y era otra época. Pero siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto.

Carmen: -¿Y tus hijos qué dicen? ¿Saben la historia?

Alberto: -No sé si lo saben. Pero si no lo saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio.

Carmen: -No te juzgan.

Alberto: -No me preocupa. Es lo que siento.

Pampito: ¿Y con tu esposa lo charlaste?

Alberto: -¡Más bien! ¿Cómo no voy a charlar este tipo de cosas? Además, las cosas en nuestro medio eran todas muy públicas. "Che, vos sabés que anda con aquel...".