A dos meses y medio del estreno de Argentina, tierra de amor y venganza, Albert Baró (23), el actor español que se hizo popular en nuestro país por su trabajo en la serie Merlí, cautivó a la audiencia con su personaje (Bruno) y la dulce historia de amor que vive en la ficción con Delfina Chaves (23).

Sin embargo, Baró no imaginó que la química y la buena relación que estableció con la joven actriz despertarían versiones de romance.

"No me había pasado esto (que me inventen un romance). No sé si en España pasa o no pasa, supongo que sí, pero más con otra gente, yo no lo había vivido nunca". G-plus

"Acá, cuando las parejas pegan mucho en la ficción, enseguida empiezan los rumores de romance. Vos tenés novia, ya lo has contado, pero ¿esto en España también pasa o es más una fantasía de los argentinos?", le preguntó Ángel de Brito al actor, en el móvil que le dio a Los Ángeles de la Mañana. Y Albert contestó: "A mí nunca me había pasado esto. No sé si en España está o no está, supongo que sí, pero más con otra gente, yo no lo había vivido nunca. A mí me sorprendió, pero ya está, me habían avisado un poco (que podía pasar)".

Lo real es que Albert está de novio con Nerina Uturbey, una bella periodista argentina que conoció en Madrid.

