La ahijada de Sandra Mihanovich necesita un nuevo trasplante: "Se me viene una complicada"

Hace diez años, la querida artista Sandra Mihanovich le donó a su ahijada Sonsoles Rey -que sufría un síndrome nifrótico- su riñón, que fue rápidamente trasplantado.

Hoy por hoy, a una década de ese acto se amor, la joven contó que está atravesando un delicado cuadro de salud; necesita un nuevo trasplante.

Muy angustiada y preocupada, Sensoles dijo que a pesar del tremendo momento que está atravesando le dará batalla.

DESGARRADOR DESCARGO DE SENSOLES REY AL ENTRARSE QUE NECESITA OTRO TRASPLANTE

"No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo... Lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa. Gracias siempre por sus mensajes...".

"Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada, jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias", cerró, esperanzada, junto a una foto con Sandra.

¡Mucha fuerza!