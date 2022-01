Agustina Kämpfer confirmó que se contagió de covid y se aisló con su hijo: "Son días difíciles"

Agustina Kämpfer se alejó de los medios y preocupada por su malestar se hisopó dos veces, el último resultado fue positivo.

El primer resultado le dio negativo. "Me testeé, negativa. Lo di por cierto. Creí que el malestar era por el aire acondicionado y otras yerbas de estación", contó via Instagram.

Pero decidió hisoparse de nuevo y el resultado arrojo positivo: tiene coronavirus. "Me volví a hisopar, di positiva y me aislé con el gordo", sumó.

Angustiada, contó que con su hijo no la están pasando bien. "El covid es una enfermedad que no sabés cuánto te afecta la cabeza, hasta que lo padecés. Son días difíciles, una prueba constante en la que el dolor, el calor, la humedad, la lluvia y el encierro juegan fuerte. Cabeza a cabeza el nivel mental y el físico. Lo más profundo de atravesar covid, para mí, es el brote de existencialismo. Tanto tiempo para la reflexión no es fácil de sobrellevar", expresó, sincera, junto a fotos con su nene en aislamiento.

LA ANGUSTIA DE LA PERIODISTA POR HABERSE CONTAGIADO DE COVID

"El covid es el virus de la tristeza, no sé por qué nadie lo llama así. Mis reflexiones tal vez sean tardías a dos años de pandemia, pero creo que aún queda mucho por decir sobre el impacto de esta enfermedad", expresó Agustina remarcando que se contagió con dos vacunas a cuestas y eso "quitó el peso del miedo a la muerte".

¡Mucha fuerza!