Agustín Guardis, furioso al quedar eliminado frente a Nacho en Gran Hermano 2022: "Justo este pibe me ganó"

Este domingo, Santiago del Moro abrió una nueva gala de eliminación de Gran Hermano en la que Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Agustín Guardis se jugaron su continuidad en la casa, y el público decidió cobrarle su voto de confianza al joven analista político con el 76,47 por ciento de sufragios negativos.

Si bien hasta hace una semana Agustín era uno de los favoritos del público, que se apiadó de él merced a la discriminación que sufría por parte del grupo de Los monitos al inicio del certamen, en los últimos días, el joven de 25 años cometió una serie de errores imperdonables.

Convencido a raíz de los pocos votos que recibía en las eliminaciones que estaba al mando de la “Frodoneta”, Agustín comenzó a tejer estrategias contra sus mayores oponentes directamente, en este caso Romina y Alfa, que gozan de mucho favoritismo entre los televidentes.

Más sobre este tema De favorito a apuntado: la caída de Agustín en Gran Hermano y los motivos que lo alejan de la casa

AGUSTÍN, EL NUEVO ELIMINADO DEL PÚBLICO DE GRAN HERMANO 2022

Uno de los puntos que dejó al descubierto la personalidad de Agustín fue su obsesión con Julieta Poggio la joven modelo que tiene novio fuera de la casa y con quien planteó una dudosa estrategia de seducción.

"En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja, pero sí para estar un rato. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y la mierd... la saco", le contó a Alexis “Conejo” Quiroga en los últimos días.

Como si esto fuera poco, Cata, la última eliminada del certamen, confesó que Agustín se masturbaba en la habitación, frente a sus compañeros, y algunas declaraciones que hizo el participante sobre su intimidad también lo dejaron en el centro de la polémica.

Más sobre este tema Agustín reveló qué exparticipantes de Gran Hermano lo inspiraron para su juego en el reality: "Voy robando un poquito de Gastón Trezeguet, Nadia Epstein, Cristian U y Marcelo Corazza"

LA POLÉMICA FRASE DE AGUSTÍN QUE PODRÍA HABER DECIDIDO SU DESTINO

Mientras hablaban con Conejo, Maxi y Marcos sobre las fotos que recibían de parte de algunas chicas, Guardis hizo una tremenda revelación. "Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...", señaló sin llegar a terminar la frase, en alusión a que concretaría un delito denominado “pornovenganza”.

Ante este comentario, Santiago del Moro señaló que Agustín había pasado “de abusado a abusador”, generando la bronca de la familia del participante, que lanzó un feroz comunicado este fin de semana, repudiando las palabras del conductor.

Tras recibir el veredicto del público, Agustín se dirigió rápidamente a su habitación a buscar su valija, mientras mascullaba entredientes: “Cómo me fue a ganar este pide, la p… que me parió”.

Acto seguido, el participante les hizo una advertencia a sus compañeros: “Les quiero decir que disfruten mucho, que yo vine a jugar con todos y por todo. Este era mi gran sueño. No sé si se cortará o no, capaz que nos vemos dentro de muy poco, no lo sé, así que veremos qué le depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, este es un juego así que relájense”, dijo antes que Gran Hermano lo apurara para tomar el remís.

Más sobre este tema Furiosa reacción, con insultos y gritos incluidos, de Agustín tras perder la prueba semanal en Gran Hermano

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano? Como todos los domingos la gala de eliminación empezó a las 22.15 horas y se pudo ver a través de Pluto TV y Telefe en vivo: canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano 2022? Para participar de la votación se debe envias un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Pluto TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2022? Los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila "La Tora" Villar, Juliana "Tini" Díaz, María Lauta "La Cata" Álvarez y Agustín "Frodo" Guardis.