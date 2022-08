Afirman que Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una fuerte crisis: "A él no le gusta que ella venga a la Argentina"

Esta mañana, Wanda Nara arribó a la Argentina con sus hijos, con su hermana, Zaira, y con su mamá, Nora Colosimo. Analizando la ausencia de Mauro Icardi, Pampito afirmó en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) que la empresaria y el futbolista del PSG atraviesan una profunda crisis desde el año pasado.

"Icardi no vino. Me dicen que las tres están separadas: Nora, Wanda y Zaira. La madre de Wanda y Zaira, que estaba con un novio, se separó. Y las hijas también. Me dicen que están la tres separadas", comenzó diciendo el panelista de Ciudad Magazine.

Luego, Pampito detalló: "Nora viajó con el novio, pero en medio del viaje tuvieron una crisis. Zaira también estaba con su pareja (Jakob von Plessen) y tuvieron una crisis. Y lo de Wanda e Icardi viene mal, en crisis, desde hace rato. Ellos están tratado de remar la situación, pero no lo consiguen".

MAURO ICARDI ESTARÍA MOLESTO POR EL VIAJE DE WANDA A LA ARGENTINA

Con más información en su poder, Pampito reveló en Mañanísima que a Mauro Icardi no le hace gracia que su esposa, Wanda Nara, se instale en la Argentina sin su compañía. Y destacó el motivo.

"A Mauro no le gusta que Wanda venga a la Argentina. No le gusta quedarse solo", comentó el panelista.

"Ella viene a trabajar para Telefe, en el programa ¿Quién es la máscara? Ella hace de investigadora, porque no son jurados", amplió Pampito, exponiendo la incomodidad de Icardi y el presente laboral de Nara en el programa que conducirá Natalia Oreiro.