Afirman que Sofía Gala y Juan Gil Navarro están viviendo un sorpresivo romance: "Están empezando"

Entre Sofía Gala (35) y Juan Gil Navarro (48) habría comenzado un noviazgo, según contaron en Intrusos.

"Es muy incipiente el romance. Están empezando", explicó Maite Peñoñori.

Luego, detalló: "Ayer (domingo) pasearon juntos al perro, entraron a la casa de ella".

Y frente al desconcierto de Florencia de la Ve y el resto de los panelistas, Maite Peñoñori reconoció el asombro que le provocó la relación de Sofía Gala y Juan Gil Navarro: "A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos".

SOFÍA GALA Y JUAN GIL NAVARRO, COMPAÑEROS DE ELENCO ¿Y ALGO MÁS?

Compañeros del elenco de Closer, la obra de teatro que comparten con Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleriti, a Virginia Gallardo le surgió la duda sobre si la hija de Moria Casán y el actor estarían repasando letra

"Ya estrenaron. No sé qué tenían que ensayar un domingo primero de mayo a las dos de la tarde", concluyó Maite Peñoñori categórica sobre el encuentro de Sofía Gala y Juan Gil Navarro.