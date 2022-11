Afirman que Camila Homs sigue enamorada de Rodrigo de Paul: "Él es el amor de su vida"

A casi un año de la separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs seguiría enamorada del futbolista y padre de sus hijos, según informó Mariela Prieto, la pareja del Turco García, quein afirmó conocer a la modelo desde hace años.

"Yo creo que ella lo quiere un montón, sigue enamorada y volvería con él porque yo creo que él es el amor de su vida. Ella es una chica súper humilde, es hermosa", dijo Mariela en Socios del Espectáculo, luego de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Además, la pareja del Turco aclaró que para Camila sería importante reconstruir su familia con Rodrigo por sus dos hijos. Y se refirió muy picante al noviazgo del futbolista con Tini Stoessel.

"Apostó a la familia y de repente surgió esto de Tini y por eso yo decía el otro día... El tema no es si Tini es cantante, el tema es cuando surgen problemas mediáticos... Eso al jugador lo liquida y lo puede dejar afuera del Mundial. El problema central fue que lo mediático influyó en lo familiar. Él se enamoró de una chica popular, de una cantante internacional", sentenció, contundente.

REVELARON LAS CAUSAS POR LAS CUÁLES CAMILA HOMS NO QUIERE IR AL MUNDIAL DE QATAR 2022

Asimismo, Camila contó que De Paul "es un padre muy presente" con sus hijos, y que "hace poco estuvieron en Madrid". Al terminar la entrevista, Daniel Gómez Rinaldi contó que coincidió en la sección de maquillaje del canal y le preguntó si iba a viajar a Qatar.

"Me dijo 'no, me voy a instalar en Punta del Este y hacer todo el trabajo. En enero, Punta del Este es para las marcas de publicidad, de belleza y esas cosas, es el momento de los desfiles. Y me dijo 'voy a hacer todo el trabajo que surja en Punta del Este'", reveló Gómez Rinaldi.

"Ella tiene a Francesca y a Bautista, de 3 y 1 año, y no quiere viajar porque los chicos con muy chiquitos. Es lo que compartió en maquillaje, donde yo también estuve con ella, y ella dijo que no quiere que los chicos hagan un viaje tan largo y que cuando De Paul termine con sus obligaciones, venga a Argentina y los pueda ver”, agregó por su parte Naiara Vecchio.