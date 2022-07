La advertencia de Mau y Ricky en La Voz Argentina a una fan de Ricardo Montaner: "¡Es un hombre casado!"

Es común que los participantes de La Voz Argentina se pongan tristes cuando no son elegidos por ninguno de los artistas, pero Maira Rosetto, una joven salteña, no fue uno de esos casos. ¡Se puso feliz al ver a Ricardo Montaner aunque él no lo haya elegido!

“Ay, perdón, pero no puedo dejar de mirar a tu papá. ¡Lo amo!", lanzó, divertida luego de contar que estaba feliz por conocerlos a todos y en especial a su ídolo.

Ricky Montaner, divertido, reaccion´ante la euforia de la concursante y su emoción por poder abrazar al popular cantante. "¡Hey, es un hombre casado!", comentó, con humor.

EL DIVERTIDO ENOJO DE RICARDO MONTANER CON MAU Y RICKY EN LA VOZ ARGENTINA

Mau y Ricky bloquearon a su papá Ricardo Montaner! Jazmín Sparta con su versión de El adivino, la balada de Abel Pintos, consiguió que el experimentado cantautor se diera vuelta rápidamente al escuchar su voz, pero cuando sus hijos decidieron ir por la misma concursante apretaron el botón para inhabilitar a su padre para que pueda ficharla en su equipo. La nueva temporada de La Voz Argentina incorporó los bloqueos, una herramienta que les da la posibilidad a los cantantes de "anular" en una sola oportunidad a cada uno de sus compañeros para quedarse con un participante en las audiciones a ciegas. Esta vez… ¡ardió Troya cuando

Soledad, quienes también eligieron a la joven oriunda de Quilmes. "Me bloquearon, quiero que lo sepas", comenzó a decirle a la participante. "También quiero que sepas que tengo una granja de pollos y ellos eran parte de la herencia de eso. Yo quería que te vengas conmigo y ahora estos dos están desheredados, no les voy a dar ni un pollo", comentó, divertido. "¡Gracias, cabrón!", reaccionó Montaner, mientras Mau y Ricky se reían y la molestia del cantante, con mucho humor, hizo que diga que iba a desheredarlos y que le pida a Jazmín que se vaya a los teams de Lali Espósito

"Quiero que elijas a Lali o a la Sole", lanzó, picantísimo, mientras destacaba que él había sido el primero en darse vuelta para incluirla dentro de su grupo. Mientras que los jovenes artistas decidieron tomar ese acto como la carta fuerte para tener a Jazmín. "Yo puedo bloquear a Montaner una vez sola. Si me gasté este bloqueo, bloquear a mi padre, perder mi herencia. El único bloqueo a Montaner lo utilizamos con vos. Somos los que más hemos arriesgado por ti", aseveraron. Y al final se salieron con la suya y la joven terminó eligiéndolos. ¡Tremendo!