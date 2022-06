La advertencia del ex Gran Hermano, Diego Leonardi, a los participantes de El Hotel de los Famosos: "La racha y la fama me duraron menos de dos años"

En medio de las repercusiones que despertó El Hotel de los Famosos con los cruces y actitudes de sus participantes, Diego Leonardi –exparticipante de Gran Hermano y ganador de la versión Famosos del reality- analizó el programa de eltrece.

“Siempre tiene que haber un malo en el reality, pero a Nadia Espestein (quien fue su compañera en el ciclo y fue muy criticada por su manera de manejarse en la casa) le tiraban cosas en los boliches de lo que la odiaban”, comenzó diciendo Leonardo en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Además, según su intuición “Locho Loccisano va a ganar” e hizo un paralelismo entre el animador y Mariana Mirra, otra de las concursantes que lo acompañaron: “Male cuando entro a la casa habló muy mal con los que estaban en la casa y la fueron aislando. Yo la resguardé bajo mi ala para que se dejarán de jod… con ella porque tenía que vivir ahí”.

“La edición es súper importante. Yo me enojé muchísimas veces y eso no se vio, seguramente eso hubiera cambiado mi posición con el público. Un insulto de Male a Nadia que tampoco salió, pero por eso la aislaban. Con Locho va a pasar también”, continuó.

Y cerró, con un profundo análisis: “La racha y la fama me duraron menos de dos años. La popularidad queda, pero no la parte económica, nada se reditúa. Y eso lo hace más difícil, porque la gente fantasea que los que aparecimos en la tele somos multimillonarios entonces te ven trabajando de remisero y te juzgan si te la gastaste en droga, si te estafaron. Te juzgan. Y para mí eso fue recontra doloroso, aunque le agradezco mucho a Gran Hermano por lo que me dio. Yo ahora trabajo, tengo mi empresa de hamburguesas de pollo saborizadas, manejé remises, colectivo, pero fue difícil”.