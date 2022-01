La advertencia de Débora D'Amato a Eli Sulichin, la novia de Vicuña: "Que salga de ahí porque él es terrible"

A poco de que se conociera que el corazón de Benjamín Vicuña habría vuelto a latir fuerte por Eli Suchilin, la amiga de Carolina “Pampita” Ardohain a quien conoció en el bautismo de Ana (la beba de que la modelo tuvo con Roberto García Moritán), Débora D’Amato opinó sin filtro de esta nueva relación.

Todo comenzó cuando Ana Rosenfeld dio un móvil desde Punta del Este para el programa A la tarde, donde no escatimó en halagos para Eli a quien conoce de toda la vida. Y en medio del ida y vuelta, la panelista del ciclo de América dio que hablar con sus picantes declaraciones en vivo.

Así fue el ida y vuelta de Rosenfeld y D’Amato:

Rosenfeld: -A Eli la conozco desde que nació. Les puede decir que es una familia maravillosa y ella es una mujer divina.

D’Amato: -¿Ella cayó en las garras de Benjamín? ¿Está enamorada?

R: -Yo no me animo todavía a hablar de amor. Que lo diga yo, que soy una tercera, me parece mal. Eso lo tienen que decir los personajes. ¿Si le veo futuro a esa relación? Mirá, Eli es un amor de persona y es una chica divina.

D: -Entonces que salga de ahí, Ana, porque Vicuña es un rompe corazones. Si la querés, que salga de ahí porque le va a romper el corazón. Es terrible Vicuña. Buscale un novio que la quiera y que no la haga sufrir.

R: -No, yo no soy quién. Me enteré de esto por los medios.

D: -Cuidala.

¡Qué momento!