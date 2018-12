Adriana Varela reveló un pasado romance con Juan Darthés: "Terminó definitivamente mal y no lo vi más"

La atrocidad de los hechos que le imputan a Juan Darthés (54) lo convirtieron en tema de conversación de casi todas las charlas, y de esa manera resurgió un dato olvidado de su pasado. El domingo por la noche, Adriana Varela (66) contó en Debo decir que fue pareja del actor.

La revelación se dio a cuento de una pregunta del conductor, a sabiendas que ambos se dedican al tango: “¿Cantaste alguna vez con Darthés?”. Y la respuesta de la invitada fue afirmativa.

"Es una historia que me pertenece también a mí. Donde hay un vínculo 50 y 50 por ciento, por lo tanto no voy a tirar todo… Es otro caso. Eso es lo que quiero decir". G-plus

En ese instante, la actriz Marta González acotó: “¿No fuiste novia vos?”. Sorprendida, la Gata replicó: “Sí, fui pareja, pero no vine a hablar de eso. Pero sí. Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años”.

Intrigado, Luis Novaresio indagó con cautela: “¿Por qué terminó mal?”. Sin ahondar en detalles, la artista insistió: “Terminó mal. Terminó definitivamente mal, y no lo vi más”. Entonces, Novaresió consultó: “¿Pero hubo violencia ahí?”. Enigmática, Varela respondió: “No importa. Es una historia que me pertenece también a mí. Donde hay un vínculo 50 y 50 por ciento, por lo tanto no voy a tirar todo… Es otro caso. Eso es lo que quiero decir”.

Al final, Adriana Varela reflexionó: “Cuando lo veo a Juan Darthés, no veo a la misma persona. Hace mucho que pasó. No quiere decir que no recuerde. Recuerdo todo, pero yo era muy joven, él era más joven aún. Me acuerdo de todo, pero hace rato que yo no lo reconozco. Porque no lo reconozco físicamente, no es la misma persona que yo conocí. Aunque hay un patrón característico. Qué se yo, pero bueno...”.