Adrián Suar contó cómo fue su encuentro con Messi en una parrilla: “No quiso escaparse y eligió saludar a la gente”

Lio Messi llegó esta semana a Argentina con miras disputar dos amistosos junto a la Selección y este lunes protagonizó un episodio muy particular cuando se viralizó su presencia en una importante parrilla de Palermo que quedó sitiada por sus fans.

Entre los asistentes al local estaba Adrián Suar, que provechó la ocasión para saludar al astro, de quien es amigo hace años, y a su familia junto a Griselda Siciliani, Margarita, y Gustavo Bermúdez, y el “Chueco” contó cómo fue esa ocasión tan especial.

“Lo más lindo cuando uno se junta con la familia Messi, con Lio en particular. Con toda la familia nos conocemos hace muchísimos años. Cada vez que tengo la oportunidad de juntarme con ellos, lo hago. Lo adoro a él”, reveló el gerente de programación de eltrece.

ADRIÁN SUAR CONTÓ CÓMO FUE SU ENCUENTRO CON LIO MESSI EN UNA PARRILLA

“Fuimos a saludarlo con Griselda, mi hija, Gustavo Bermúdez, fuimos por un ratito a saludarlo, porque al Capitán hay que saludarlo, y nos quedamos como dos horas y media. Yo soy un futbolero, lo amo a él, lo quiero y vivir esa situación, siempre digo lo mismo con Lio para todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo”, agregó Adrián.

“Futbolísticamente es un crack. Todo lo que representa en el mundo, en la Argentina en particular, y la humildad que tiene, no la falsa humildad. Es un pibe demasiado normal en ese sentido. Algo tiene en su cuerpo porque lo maneja con las emociones y el perfil bajo” agregó.

“Se desbordó porque alguien lo viralizó en las redes. Y de repente estábamos ahí comiendo y hablando y empezamos a escuchar ‘Muchaaachos’. Lio miraba, y se escuchaba cada vez más fuerte, más fuerte, y en un momento se desbordó”, recordó Adrián respecto al sitio que vivieron los asistentes.

“Y empezaron a preguntar por dónde iba a salir. Le ofrecieron salir por una puerta trasera pero él no quiso. Lio dijo ‘Tranquilos, yo quiero saludar’, pero no pudo hacerlo. La intención era salir al cordón a saludar, pero no pudo porque el cariño es tan grande con lo que pasó con esa Selección y todo lo que sabemos ; y la verdad que vivirlo ahí cerca como un espectador.. y él estaba tranquilo, pancho”, cerró el productor, que prepara su nueva obra, Votemos, que se estrenará en el teatro Metropolitan el 6 de abril con gran elenco.