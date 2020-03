Adrián Suar contó cómo controla su ego: "Te viene a visitar el monstruo que te hace creer algo que no sos"

El ego suele ser el "talón de Aquiles" de los artistas. Tarde o temprano, surgen videos o revelaciones que los muestran víctimas de su amor propio.

Sin embargo, para Adrián Suar (51), ese no es un problema y se lo dejó en claro a Ángel De Brito en la visita que hizo al ciclo Los Ángeles de la Mañana este miércoles, donde también habló sobre su relación con su exesposa, Araceli González y los romances que se le han atribuido a lo largo de los años.

Mientras hablaba sobre su vida personal y el nuevo film que protagoniza, Corazón Loco, De Brito le preguntó cómo hace para mantenerse humilde y "a salvo" en un ambiente tan competititvo.

“Tuviste un éxito impresionante, y eso marea. ¿Te la creíste en algún momento? “, le preguntó el conductor.

“Puede ser. No recuerdo. Siempre trabajé mucho en terapia y en mi vida personal para gobernar al monstruo que habita en esta profesión, que te invita, que te atrapa…. Te viene a visitar el monstruo que te hace creer algo que no sos”, explicó el actor y director de Programación de eltrece.

“En ese sentido, tengo amigos que me lo han dicho y tengo una formación y algo en mi naturaleza, más la terapia, que me hace ir siempre con el freno de mano. No acelero”, agregó, en referencia a que puede anticipar un comportamiento de este tipo y evitarlo.