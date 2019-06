Adrián Suar y los 25 años de Polka: "Siento mucho agradecimiento por toda la gente que me ayudó a cumplir este sueño"

Una mega fiesta con 500 invitados y Adrián Suar (51) como anfitrión coronó los primeros 25 años de Polka.

El director de Programación de eltrece y director artístico de la productora que fundó en 1994 festejó junto a cientos de figuras que transitaron los pasillos de Polka en este cuarto de siglo.

Suar recibió a la prensa en una relajada conferencia y contó sus sensaciones, antes de recibir a sus agasajados en los Estudios Baires, en Don Torcuato.

"Pasaron muchas cosas lindas en estos 25 años, muchos recuerdos, mucho agradecimiento a toda la gente que realmente me ayudó a cumplir este sueño. Recuerdo que cuando arranqué tenía 24 ó 25 años, estaba actuando y apareció Poliladron. En ese momento tenía las ganas y la necesidad de empezar con una productora", recordó Adrián.

Además, se refirió a la realidad actual y al éxito de Argentina, tierra de amor y venganza: "Es un año difícil y hace dos o tres años que teníamos ganas de hacer ATAV. Coincidió con los 25 años de Polka y yo quería que en este aniversario hagamos una ficción que esté a la altura y salió esto maravillosamente bien".

En el evento también se presentó el nuevo logo de la productora: "Hoy lo estrenamos, es como el mismo estilo que veníamos teniendo pero más 'ondero', moderno. Hace rato que lo quería hacer y la gente del área digital me lo mostró y me encantó", contó Adrián.

El actor y productor reconoció: "En estos 25 años aprendí mucho, a tener paciencia, a saber delegar, a hacer programas de televisión y sigo aprendiendo y mucho más. Me quedan muchas cosas por hacer, incursionar en otros géneros, por ejemplo. Estamos pensando en hacer dos biopics pero no les puedo decir cuáles, ja, ja".

Suar también adelantó uno de sus nuevos proyectos: "Polka se adapta, ahora estamos haciendo una serie para Flow que es Chueco en línea, va a ser la historia de mi vida ficcionada. Van a ver mi vida en Polka, en el canal, con mi hijo. Estoy muy feliz que Toto está trabajando con nosotros, además de que está haciendo teatro independiente también. Lo veo bien. Me costó convencerlo. Al principio lo presioné y después me di cuenta de que no servía ese modo y ahora está conmigo y estoy feliz".