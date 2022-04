Adrián Pallares le dio un sorpresivo consejo a China Suárez tras escuchar su canción: "Haría una versión bailable del tema"

A pocos días de que China Suárez estrenara la canción El juego del amor, tema de Santiago Celli al que le sumó su voz, Adrián Pallares le dio un sorpresivo consejo a la artista, tras asegurar que banca su lanzamiento musical.

"A mí me encanta. Es preciosa la canción", dijo el conductor de Socios del Espectáculo, antes de poner al aire una entrevista de Benjamín Vicuña, hablando de la nueva faceta artística de su expareja.

Acto seguido y con convicción, Pallares se atrevió a hacerle una sugerencia a la China: "¿Yo sabés qué haría, que sé mucho de música? Haría una versión remix, bailable, de esta canción".

Complaciendo al conductor de eltrece, el sonidista puso al aire El juego del amor remixado, y los integrantes de Socios del Espectáculo no solo saltaron de su silla para bailaron, sino que se manifestaron a gusto con la versión bailable que recomendó Pallares.

"Si hay alguien que sabe de música, soy yo", agregó Adrián, con picardía.

BRUTAL SINCERICIDIO DE BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LA CANCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña fue consultado por el notero de Socios del Espectáculo por el lanzamiento musical de su expareja, madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, y sorprendió con un sincericidio.

"¿Vos escuchaste el tema de la China?", le preguntaron. Sin vueltas, el actor chileno respondió: "Sabes que no, no lo he escuchado todavía".

"Sé, por supuesto, que hizo un lanzamiento, y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo", agregó Vicuña.