Adrián Pallares cuestionó fuerte a Caramelito por contar que Maradona la quiso seducir: "Me resulta feo porque es una persona que falleció"

Adrián Pallares apuntó contra Cecilia Caramelito Carrizo por sus dichos sobre Diego Maradona. El conductor de Intrusos fue tajante con la actriz, quien reveló en su última visita a Los Mammones que rechazó al astro argentino años atrás por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna.

“En aquel entonces se estaban agarrando a las piñas con Claudia y él había dicho que ella era una ladrona y a mí me hirvió la sangre. No me llamó el secretario, me llamó él. Y me dice ‘bueno venite, te espero en Sky Ranch’ y yo le dije que no y él me decía ‘te espero igual’. Yo le dije ‘no, terminamos acá’”, contó Caramelito en el programa que conduce Jey Mammon.

"Todo feo, sinceramente todo feo. Me resulta feo, sobre todo hablando de una persona que está fallecida, con la familia que también, no sé si escuchar esto le cause mucha simpatía y la verdad es que no aporta nada. Dice que lo amaba, ¿lo amaba en qué sentido?" G-plus

Entonces, Pallares manifestó su descontento al contar esa experiencia con el histórico futbolista fallecido: “Todo feo, sinceramente todo feo. Me resulta feo, sobre todo hablando de una persona que está fallecida, con la familia a la que no sé si escuchar esto le cause mucha simpatía y la verdad es que no aporta nada. Dice que lo amaba, ¿lo amaba en qué sentido?”.

Más sobre este tema Caramelito recordó el día en que rechazó a Diego Maradona por respeto a Claudia Villafañe: "Me pareció que no podíamos hacerlo'"

Es que la conductora infantil expresó que sentía mucho amor y admiración por el Diez. “Yo lo amaba y me parecía que no podíamos hacer eso. No soy amiga de Claudia pero es lo que a mí me pasó. Cuando el Diego se muere, yo estaba en Miami con mi hermano Martín, entendí que yo le había dicho que no porque lo amaba”, concluyó Caramelito Carrizo en la emisión de América, lo que descolocó al intruso.