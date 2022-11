Adrián Pallares bromeó por su rutina fitness: "Soy un señor y trato de mantener el envase"

Por los comentarios que Adrián Pallares hace en Socios del Espectáculo, y todas las primicias que lanzan en el programa, el conductor fue otro de los grandes ganadores en los premios a Los Más Clickeados 2022.

Feliz por el galardón que se ganó por ser uno de los personajes que más rating genera en Ciudad, el periodista celebró haber vuelto a consagrarse con el premio que elige la gente.

-Felicitaciones por el merecido premio.

-La verdad que hemos trabajado mucho este año, la pantalla de eltrece también es exponencial y todo lo que sale en Ciudad repercute mucho. Recién en la fiesta me impresionó ver un título que yo decía sobre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin: "No llegan a semana santa". Y terminaron separándose, llegaron como a vacaciones de invierno. Esas cosas me impresionan un poco.

-¿Pensás las repercusiones que pueden llegar a tener tus palabras?

-La verdad es que no. Uno trabaja de esto, lo siente orgánico. Un estudio de televisión es el lugar más cómodo en donde estoy, no hay nada que hacerle. Más nervioso que eso me pone que alguien me entreviste y me empiece a preguntar cosas. Sobre todo, porque es un programa muy lúdico, donde nos divertimos, la pasamos bien, tratamos de que la gente se entretenga. La información y la primicia, que hemos tenido un montón, es absolutamente relativo. Lo importante es que la gente la pase bien. La repercusión es que la gente nos dice "cómo me río con ustedes", no "qué buena primicia". Las primicias van y vienen.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña ganó el premio Los Más Clickeados de Oro 2022 y se emocionó: "Se lo dedico a mis hijos, que son el amor de mi vida"

-Tu amistad con Rodrigo Lussich sigue firme, a pesar de que lo mandás al frente cuando se olvida las primicias que él mismo consigue.

-Pasa que este programa lo vivimos desde las 9 de la mañana y estamos hasta las 12 de la noche, y cuando venimos en el auto repasamos, pero no es que nos ponemos de acuerdo para ver quién dice cada cosa. Sino que nos vamos contando cosas, y cuando alguien consigue algo nos repartimos un poco la información. Y pasa que a veces quedamos con cosas que él me contó a mí, y yo le digo que lo tienen que terminar de decir él. Pero la verdad es que somos inseparables, tenemos complicidad y a la gente le encanta eso porque sabe que es genuino.

-¿Buscás en la web si se hacen notas sobre vos?

-No. En general entro bastante a Ciudad, pero no estoy mirando. Estoy un poco alejado de las redes, de Twitter. Solo tengo Instagram. No estoy pendiente porque además hay muchos haters. Igual, me entero de todo. Porque cuando hablan de vos te enterás. Pasa que Ciudad es una propaladora, cuando salís ahí es tremendo. También nos alegra mucho con Rodrigo cuando levantan las cosas que dicen las chicas, que laburan mucho.

-¿Ya habías ganado algún premio?

-Sí, otro Los Más Clickeados, el mejor vestido de La Jaula de la Moda en 2014, formé parte de un programa de médicos en A24 con el que ganamos un premio Martín Fierro de Cable. Esperemos ganar muchos con Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Toda la intimidad de Los Más Clickeados 2022: desde la buena onda entre Benjamín Vicuña y Pampita hasta Locho y Majo Martino, enamoradísimos

-¿A quién le dedicás el premio?

-A mi familia, a la gente que me acompaña todos los días. Y a Rodrigo Lussich, creo que nos merecemos lo que nos está pasando porque laburamos muchísimo, y seguimos laburando muchísimo. Me lo dedico a mí y a Rodrigo.

-¿Te vamos a seguir viendo ejercitándote al aire libre?

-Yo soy un señor grande que trato de mantener el envase. Tengo criar a mis hijas con este envase por lo menos durante 10 años más. Así que sí, hago un poco de ejercicio, pero nada que no haga cualquiera.

CÓMO VER LA GALA DE LOS PREMIOS LOS MÁS CLICKEADOS 2022

La 11° entrega de Los Más Clickeados se realizó en el Hotel Marriott Buenos Aires, donde figuras como Pampita, Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Carmen Barbieri, Barby Silenzi o Camila Homs entre otros se hicieron presentes para recibir sus merecidos trofeos.

Esas celebrities y más lucieron sus increíbles looks para la entrega, que se podrá ver este sábado a las 21 hs por la pantalla de Ciudad Magazine, y contará con la conducción de Mica Levitt y Pampito.