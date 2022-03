El administrador de la herencia de Diego Maradona explicó por qué Jana no aparece en la foto familiar: "Fue por un tema logístico"

La ausencia de Jana Maradona en la foto que reunió a Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda fue llamativa. Mucho más al ver que Diego Junior había firmado el documento en el que reclamaban justicia por Diego Maradona, a pesar de estar en Italia.

Dado el frente unido que los hijos de Maradona querían mostrar, Ciudad encontró la respuesta al interrogante que generó el faltazo de Jana.

"No hay ningún problema, Jana adhiere a todo el comunicado", afirmó Sebastián Baglietto, el administrador de la herencia del Diez.

"De hecho, ahora lo está firmando. Fue un tema logístico que ayer no haya podido estar, ya que estaba en otro lugar. Igual que Junior, que tampoco estuvo porque está en Italia, pero que adhirió y firmó", aseguró.

Para descartar cualquier tipo de resquemor o desacuerdo entre los cinco hermanos, Sebastián Baglietto fue claro respecto de la postura de Jana, Dieguito Fernando, Diego Junior, Dalma y Gianinna Maradona: "Están todos absolutamente de acuerdo. No hay ningún tipo de grieta, problema ni discusión con relación a todo esto que hacen los herederos".

LA TENSA RELACIÓN DE DALMA CON JANA MARADONA

En este contexto, el miércoles a la noche Dalma Maradona había expuesto sus conflictos con su hermana Jana, en diálogo con Intrusos.

La hija mayor de Claudia Villafañe arremetió contra la versión de que Jana había intentado comunicarse con ella: "Nadie me llamó a mí. No mientan más. Mejor que yo no hable. Ojalá que me hubiera llamado".

"Si alguien habla con ella, tengo dos preguntitas para ella. Ojalá le puedan preguntar", cerró Dalma picante contra Jana Maradona.