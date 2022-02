Adabel Guerrero aseguró que no quiere volver a ser mamá: "No voy a tener otro hijo"

A los 43 años, Adable Guerrero disfruta de su presente familiar, con su marido, Martín Lamela, y su hija, Lola. A tal punto que confesó tener la familia que siempre soñó y que no desea volver a ser mamá.

"Con Lola cumplí la cuota de la maternidad y no voy a tener otro hijo", dijo la bailarina y artista, que actualmente se luce en Sex, en la tapa de la revista Pronto.

En ese punto de la charla, Adabel Guerrero subrayó: "Decidimos cerrar la fábrica y no tener más hijos".

FUERTE CONFESIÓN DE ADABEL GUERRERO

En noviembre dle 2021, Adabel Guerrero abrió su corazón en PH, Podemos hablar y contó que a sus 17 años pensó en quitarse la vida.

"Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada", dijo la bailarina.

"Yo decía '¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?' No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar", contó ante un Andy Kusnetzoff conmocionado.