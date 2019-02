En la era de las redes sociales, pocas cosas pasan desapercibidas. Y en el caso de Daniela, la participante de Corte y confección, su posteo no sólo fue tomado mal por sus compañeros sino que también causó indignación en el jurado.

"Apareció un posteo polémico en Instagram que ahora lo vamos a ver", comenzó diciendo Andrea Politti, mientras en la pantalla aparecía una publicación de la joven hablando mal del ciclo del eltrece como "una bizarreada que sale todos los días en eltrece a las 16".

Indagada por la conductora, la concursante expuso su postura: "Lo dije como un juego. Yo me divierto muchísimo acá, no quise que sonara como un insulto. Lo dije al pasar", expresó, mientras sus colegas dejaban en claro su molestia.

"Perdón si se sintieron afectados. Para mí 'bizarro' es algo lúdico, divertido. Es un juego y me divierto mucho, no quiere decir que no me lo tome en serio. Me encanta estar acá. Perdón a la producción y a ustedes que los admiro mucho". G-plus

Luego, a la hora de la devolución, Benito Fernández no pasó por alto la actitud de Daniela: "Vos sabés que yo respeto muchísimo tu trabajo y que considero que sos una de las persona más creativas que tiene el certamen. Lo de la 'bizarreada' de hoy me pegó muy mal... yo he sido súper respetuoso con todos ustedes. Esto va para todos. Tienen que valorar donde están, respetar a las personas que estamos trabajando con ustedes. Lo hacemos con cariño y me parece que a veces se les va la mano. Yo en vos confío, pero lo de hoy no me gustó nada. Hablaste mal de todos diciendo eso. Para mí es un cero".

Más tarde, intervino Verónica de la Canal: "Vos hiciste un comentario como que te sentís superior al resto y si es así, dale el lugar a otra persona que tenga muchas ganas de ganar el certamen y de mostrar lo que hacen".

Por último, Daniela cerró con unas disculpas: "Perdón si se sintieron afectados. Para mí 'bizarro' es algo lúdico, divertido. Es un juego y me divierto mucho, no quiere decir que no me lo tome en serio. Me encanta estar acá. Perdón a la producción y a ustedes que los admiro mucho".

¡Qué momento!